سموحة يُهدي المقاولون العرب المركز الرابع في الدوري والبطاقة الإفريقية

قضى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على حلمه في التأهل لبطولة الكونفدرالية الإفريقية؛ بعدما تعادل بدون أهداف أمام مصر للمقاصة، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة ضمن الجولة الـ33 من دوري we المصري، على إستاد المقاولون العرب.

ورفع سموحة رصيده إلى 48 نقطة، دون أن يتمكن من منافسه المقاولون العرب على المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد مصر للمقاصة إلى 41 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب.

وبهذه النتيجة؛ تم حسم المشاركة الإفريقية للأندية الأربعة التي ستشارك بطولات الأندية على المستوى الإفريقي خلال الموسم المقبل، وهي "الأهلي، الزمالك، بيراميدز، المقاولون العرب".

وشهد الشوط الأول من المباراة فرص متبادلة بين الفريقين، وكان هناك تألق واضح من جانب محمد كوكو حارس مرمى مصر للمقاصة، في حين أن هجمات الفريق الفيومي كانت دائمًا تفتقد لصحة القرار في اللمسة الأخيرة.

واعتمد سموحة على سرعات صلاح محسن الذي أجاد التعامل مع دفاعات مصر للمقاصة في أكثر من مناسبة لكن ظل التفوق من جانب حارس المقاصة.

أما الشوط الثاني فقد جاء أكثر هدوء مع ميل مصر للمقاصة إلى التمرير القصير لتقليل الجهد المبذول.