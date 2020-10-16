سفير مصر بالمغرب: عزل ساسي بالفندق ومعنويات ‏الزمالك مرتفعة قبل مواجهة الرجاء

طمأن أشرف إبراهيم، السفير المصري بالمغرب، جماهير نادي الزمالك، ‏على سلامة جميع لاعبي فريق الكرة بالنادي قبل مباراة الرجاء ‏البيضاوي المغربي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على ‏شاشة قناة الزمالك:"لاحظت ارتفاع الروح المعنوية لجميع لاعبي الزمالك ‏قبل مواجهة الرجاء، والأمور جميعها على ما يرام".‏

وواصل:" الزمالك قدم مبادرة مميزة بإجراء تحليل لفرجاني ساسي وتم ‏عزل اللاعب في غرفة داخل الفندق".‏

وأنهى تصريحاته مبديًا تفاؤله بقدرة الزمالك على تحقيق نتيجة مميزة مع ‏الرجاء، مشددًا على مساندته الكبيرة للفريق الأبيض. ‏