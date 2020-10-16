سفير مصر بالمغرب: عزل ساسي بالفندق ومعنويات ‏الزمالك مرتفعة قبل مواجهة الرجاء

طمأن أشرف إبراهيم، السفير المصري بالمغرب، جماهير نادي الزمالك، على سلامة جميع لاعبي فريق الكرة بالنادي قبل مباراة الرجاء البيضاوي المغربي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:"لاحظت ارتفاع الروح المعنوية لجميع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء، والأمور جميعها على ما يرام".
وواصل:" الزمالك قدم مبادرة مميزة بإجراء تحليل لفرجاني ساسي وتم عزل اللاعب في غرفة داخل الفندق".
وأنهى تصريحاته مبديًا تفاؤله بقدرة الزمالك على تحقيق نتيجة مميزة مع الرجاء، مشددًا على مساندته الكبيرة للفريق الأبيض.
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