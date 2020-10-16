سلة الأهلي يفوز على طلائع الجيش في ختام تمهيدي المرتبط وتصعد لدور الـ16

تمكن الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش، في إطار منافسات بطولة الدوري مساء اليوم.

وشهدت أداءً قويًّا من جانب الأهلي، الذي نجح في فرض سيطرته على المباراة من بدايتها إلى نهايتها.