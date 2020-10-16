تمكن الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش، في إطار منافسات بطولة الدوري مساء اليوم.
وشهدت أداءً قويًّا من جانب الأهلي، الذي نجح في فرض سيطرته على المباراة من بدايتها إلى نهايتها.
تفوق الفريق استمر على مدى فترات المباراة، بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع والرميات الثلاثية، ليحسم الأهلي المباراة لصالحه بنتيجة بنتيجة 94 / 64.وصعد فريق كرة السلة بالنادي الأهلي لدور الـ16 من بطولة المرتبط بعد فوزه علي الطلائع فى ختام الدور التمهيدي .
كما فاز فريق المرتبط بالأهلي، تحت 16 سنة، على الجيش بنتيجة 83 / 55.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلة الأهلي يفوز على طلائع الجيش في ختام تمهيدي المرتبط وتصعد لدور الـ16 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.