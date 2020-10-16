باريس سان جيرمان يفوز على نيم برباعية ويتصدر الدوري الفرنسي

فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على نظيره نيم، بأربعة أهداف نظيفة، في الجولة السابعة لبطولة الدوري الفرنسي.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 32 قبل أن يضاعف الإيطالي أليساندرو فلورينزي من تقدم الباريسيين بالهدف الثاني في الدقيقة 77.

وعاد كيليان مبابي ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 83، قبل أن يختتم بابلو سارابيا مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 88.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 15 في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد نادي نيم عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر