فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على نظيره نيم، بأربعة أهداف نظيفة، في الجولة السابعة لبطولة الدوري الفرنسي.
وافتتح كيليان مبابي التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 32 قبل أن يضاعف الإيطالي أليساندرو فلورينزي من تقدم الباريسيين بالهدف الثاني في الدقيقة 77.
وعاد كيليان مبابي ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 83، قبل أن يختتم بابلو سارابيا مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 88.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 15 في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد نادي نيم عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باريس سان جيرمان يفوز على نيم برباعية ويتصدر الدوري الفرنسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.