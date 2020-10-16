سفير مصر بالمغرب: إصابتان بـ كورونا بين لاعبي الوداد و9 حالات بـ ‏منافس بيراميدز

قال أشرف إبراهيم سفير مصر بالمملكة العربية المغربية إن الوداد ‏المغربي اكتشف حالتي اصابة بكورونا قبل مواجهته بالاهلي غدًا السبت ‏في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي ‏على شاشة قناة الزمالك:" الوداد اكتشف اصابتين بكورونا للاعب ‏واداري بصفوفه".‏

وأضاف:"حوريا كوناكري الغيني يمتلك 9 اصابات بكورونا قبل مواجهة ‏بيراميدز، والحل في يد الكاف بالطبع من حيث اتخاذ الاجراءات الطبية ‏اللازمة بعد عزل لاعبيه".‏

وأتم تصريحاته قائلًا:"أناشد الجماهير المصرية أن تكون قلوبها غدًا مع ‏الأهلي في مواجهة الوداد على ان يتم ذلك مع الزمالك في مواجهة الأحد ‏أمام الرجاء، والقطبان يمثلان إسم وسمعة الكرة المصرية".‏