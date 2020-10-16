سفير مصر بالمغرب: إصابتان بـ كورونا بين لاعبي الوداد و9 حالات بـ ‏منافس بيراميدز

قال أشرف إبراهيم سفير مصر بالمملكة العربية المغربية إن الوداد المغربي اكتشف حالتي اصابة بكورونا قبل مواجهته بالاهلي غدًا السبت في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الوداد اكتشف اصابتين بكورونا للاعب واداري بصفوفه".
وأضاف:"حوريا كوناكري الغيني يمتلك 9 اصابات بكورونا قبل مواجهة بيراميدز، والحل في يد الكاف بالطبع من حيث اتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة بعد عزل لاعبيه".
وأتم تصريحاته قائلًا:"أناشد الجماهير المصرية أن تكون قلوبها غدًا مع الأهلي في مواجهة الوداد على ان يتم ذلك مع الزمالك في مواجهة الأحد أمام الرجاء، والقطبان يمثلان إسم وسمعة الكرة المصرية".
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