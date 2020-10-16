نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والعين اليوم والقنوات الناقلة في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستهل حامل اللقب فريق الهلال مشواره في الدوري السعودي اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 حين يستضيف فريق العين الصاعد حديثا للبطولة على ملعبه جامعة الملك سعود في مباراة قوية يأمل فيها الزعيم تحقيق الفوز، واقتناص ثلاث نقاط هامة في بداية مشواره في البطولة التي تمكن من العودة إلى منصات تتويجها من جديد بعد أن حقق اللقب الموسم الماضي بجدارة بفارق ثمانية نقاط عن أقرب منافسيه فريق النصر ليحقق لقبه السادس عشر عبر تاريخه متفوقا على أقرب منافسيه تاريخيا فريق النصر الذي يمتلك ثمانية ألقاب فقط، وسينطلق موعد مباراة الهلال والعين اليوم في التاسعة والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال حامل اللقب في مباراة قوية خارج الديار ضد فريق العين ساعيا لتحقيق انتصاره الأول في البطولة التي حقق لقبها الموسم الماضي بعد أن تمكن من جمع 72 نقطة من خوض 30 مباراة حقق فيها الفوز في 22 مباراة، وتعادل في ست مباريات، وخسر مبارتين ليستعيد اللقب بجدارة من منافسه اللدود النصر، ويأمل الهلال في بداية قوية للموسم الجديد وتناسي ما حدث معه مؤخرا في دوري أبطال آسيا بعد أن تم اعتباره منسحبا من البطولة بسبب عدم اكتمال قائمته في آخر مبارياته بدور المجموعات بسبب إصابة لاعبيه وقتها بفيروس كورونا المستجد، وتوديعه البطولة في تعنت واضح من الاتحاد الأسيوي مع حامل لقب البطولة الأسيوية الذي كان قد ضمن التأهل فعليا من دور المجموعات قبل مباراة الجولة الأخيرة.

فريق العين يأمل في الخروج بأفضل النتائج الإيجابية ضد حامل اللقب في أولى مبارياته تاريخيا في الدوري السعودي الذي نجح في التأهل له بعد موسمين فقط قضاهما في دوري الدرجة الأولى السعودي، حيث تمكن الفريق من التواجد في المركز الثالث في الموسم الماضي ليحجز بطاقة مؤهلة إلى الدوري بعد أن نجح في جمع 72 نقطة من خوض 38 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 15 مباراة، وتلقى الخسارة في أربع مباريات ليتواجد ثالثا بفارق أربع نقاط عن الباطن الذي تواجد في الصدارة، وفارق ثلاث نقاط عن القادسية صاحب المركز الثاني.

موعد مباراة الهلال والعين اليوم

6:15 توقيت غرينتش.

9:15 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين