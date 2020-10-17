قدها إن شاء الله.. أحمد شوبير يتحمس لمباراة الأهلي والوداد غدا

تويتة جديدة بشأن مباراة الأهلى والوداد المقرر إقامتها السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير بالمغرب استعدادًا لمواجهة نظيره الوداد، في المباراة المقرر لها التاسعة من مساء غدٍ السبت على استاد محمد الخامس بمدينة كازابلانكا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ المران بقراءة الفاتحة، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، تحت إشراف كابيلو مخطط الأحمال، فيما خاض حراس المرمى مرانًا قويًّا تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.

حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به أبناء الرداء الاحمر، مواجهة الغد، حين يحل ضيفًا ثقيلًا علي الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .