حلمي منذ الصغر| مهاجم بيراميدز: أتمنى الانضمام للأهلي ..فيديو

كشف عمرو مرعي مهاجم نادي بيراميدز والمعار لصفوف مصر المقاصة عن طموحاته في الفترة المقبلة .

وقال مرعي عبر قناة اون تايم ، إنه يتمنى أن يلعب فى صفوف نادي الأهلي وهذا حلمه منذ صغره.

وشدد مرعي إنه لا يعلم عن الـ 40 مليون التي أعلن عنها نادي بيراميدز بشأن التفريط به للنادي الأهلي ، ولا يعرف كيف تفكر إدارة النادي بشأن بيعه أو رحيله.

وتابع: مستاء لو كان هذه الاقاويل صحيحة ولكن سأوافق على الفور إذا طلب الأهلي ضمي.

واختتم عمرو مرعي ، تصريحاته، قائلا: إن الامر ليس مرتبطا بالماديات إطلاقا.