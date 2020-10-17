مدرب سموحة: كنت أتمنى الفوز على المقاصة للمشاركة ببطولة إفريقيا

وقال سامي، في تصريحات تلفزيونية: "اللاعبين أضاعوا فرص عديدة خاصة في شوط المباراة الأول ولم يقوموا بإستغلالها ولكن رغم ذلك أوجه الشكر لهم على الأداء طوال الفترة الماضية".
وأضاف: "غياب حسام حسن بسبب إيقافه بعد حصوله على الإنذار الثالث في المباراة الماضية، كان له أثر كبير في الشق الهجومي لمباراة اليوم".وتابع المدير الفني لسموحة: "كنت أتمني الفوز للحصول على فرصة للمشاركة في بطولة إفريقية الموسم المقبل".
يذكر أن تعادل سموحة؛ رفع رصيده إلى 48 نقطة يحتل بهم المركز الخامس، ليضمن المقاولون العرب المركز الرابع، المؤهل لبطولة الكونفيدرالية، ليعود الفريق العريق للبطولات القارية بعد غياب دام 15 عاما، منذ آخر ظهور إفريقي عام 2005.
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