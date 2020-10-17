أخبار الرياضة| الأولمبية تحدد موعد مجيء رئيس جديد للزمالك.. وعملية عاجلة لـ لاعبة الأهلي بعد حادث أمام النادي

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي :

أسدل المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، الجدل المثار حول العديد من الأمور الخاصة بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة بسبب شكاوى مقدمة ضده من العديد من الجهات وعلى رأسها اتحاد كرة القدم والنادى الأهلى وممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق وغيرهم.

كشفت إشراف قنفود، المعدة الذهنية للمنتخب التونسي الأول لكرة القدم كواليس إصابة فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بفيروس كرونا وما تعرض له في المغرب اليوم.

أعلن نادي الاتفاق السعودي، تعاقده مع اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي بعقد يمتد حتي صيف 2022 دون الإفصاح عن قيمة الصفقة.

خرجت نور طلعت لاعبة منتخب مصر والنادى الاهلى لكرة السلة من غرفه العمليات بعد تعرضها لـ حادث سير خلال توجهها إلى النادى صباح اليوم ، لخوض التدريبات مع الفريق .