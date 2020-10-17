نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي :
أسدل المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، الجدل المثار حول العديد من الأمور الخاصة بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة بسبب شكاوى مقدمة ضده من العديد من الجهات وعلى رأسها اتحاد كرة القدم والنادى الأهلى وممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق وغيرهم.
كشفت إشراف قنفود، المعدة الذهنية للمنتخب التونسي الأول لكرة القدم كواليس إصابة فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بفيروس كرونا وما تعرض له في المغرب اليوم.
أعلن نادي الاتفاق السعودي، تعاقده مع اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي بعقد يمتد حتي صيف 2022 دون الإفصاح عن قيمة الصفقة.
خرجت نور طلعت لاعبة منتخب مصر والنادى الاهلى لكرة السلة من غرفه العمليات بعد تعرضها لـ حادث سير خلال توجهها إلى النادى صباح اليوم ، لخوض التدريبات مع الفريق .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة| الأولمبية تحدد موعد مجيء رئيس جديد للزمالك.. وعملية عاجلة لـ لاعبة الأهلي بعد حادث أمام النادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.