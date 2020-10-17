طارق مصطفى: غياب الجماهير لصالح الزمالك أمام الرجاء ‏

قال طارق مصطفى، نجم الزمالك السابق ومدرب عام منتخب مصر ‏الأول، أن غياب الجماهير المغربية أمر سيكون لصالح الزمالك ‏خلال مواجهة الرجاء بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

وأضاف طارق مصطفى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه ‏طارق يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:"غياب جماهير الرجاء أمر سيفيد ‏الزمالك كثيرًا، كذلك الأهلي في لقائه أمام الوداد".‏

وواصل: "الرجاء يمتلك ثلاثي هجومي قوي بقيادة حفيظي ومرسي ‏المتولي وسفيان حفيظي بالاضافة إلى عودة مولونجا".‏

وأردف: "الزمالك أيضًا يمتلك لاعبين كبار وقادرين على تحقيق ‏البطولات وأحلام جماهير النادي".‏

وأنهى تصريحاته أن هناك أزمة في مركز الظهير الأيمن بالرجاء بسبب ‏اصابة اللاعب بوطيب وعدم وجود البديل الجاهز لتعويضه.‏