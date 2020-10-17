طارق مصطفى: غياب الجماهير لصالح الزمالك أمام الرجاء ‏

قال طارق مصطفى، نجم الزمالك السابق ومدرب عام منتخب مصر الأول، أن غياب الجماهير المغربية أمر سيكون لصالح الزمالك خلال مواجهة الرجاء بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف طارق مصطفى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:"غياب جماهير الرجاء أمر سيفيد الزمالك كثيرًا، كذلك الأهلي في لقائه أمام الوداد".
وواصل: "الرجاء يمتلك ثلاثي هجومي قوي بقيادة حفيظي ومرسي المتولي وسفيان حفيظي بالاضافة إلى عودة مولونجا".
وأردف: "الزمالك أيضًا يمتلك لاعبين كبار وقادرين على تحقيق البطولات وأحلام جماهير النادي".
وأنهى تصريحاته أن هناك أزمة في مركز الظهير الأيمن بالرجاء بسبب اصابة اللاعب بوطيب وعدم وجود البديل الجاهز لتعويضه.
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