كن قويًا.. مبابي يدعم طفل مصاب بالسرطان

سجل أهداف الفريق الباريسي كيليان مبابي بواقع هدفين وأليساندرو فلورينزي وبابلو سارابيا، ليرتقي الفريق للصدارة.
وبعد تسجيل مبابي لهدفه الثاني، قام برفع قميصه مظهرًا قميصًا آخرًا مكتوب عليه:" كن قويًا يا لوكاس.. أنا معك."
لوكاس هو طفل صغير مشجع للفريق الباريسي، مصاب بالسرطان، ليقرر مبابي إهداء الفوز له ودعمًا في رحلته مع المرض الخبيث.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 15 في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد نادي نيم عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 15 في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد نادي نيم عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.
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