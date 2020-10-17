كن قويًا.. مبابي يدعم طفل مصاب بالسرطان

فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره نادي نيم بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

سجل أهداف الفريق الباريسي كيليان مبابي بواقع هدفين وأليساندرو فلورينزي وبابلو سارابيا، ليرتقي الفريق للصدارة.

وبعد تسجيل مبابي لهدفه الثاني، قام برفع قميصه مظهرًا قميصًا آخرًا مكتوب عليه:" كن قويًا يا لوكاس.. أنا معك."

لوكاس هو طفل صغير مشجع للفريق الباريسي، مصاب بالسرطان، ليقرر مبابي إهداء الفوز له ودعمًا في رحلته مع المرض الخبيث.