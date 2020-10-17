بوروسيا دورتموند يخشى مفاجآت هوفنهايم بـ الدوري الألماني

يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفا على نظيره هوفنهايم، اليوم، السبت، في الثالثة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الألماني.
ويسعى بوروسيا دورتموند بقيادة نجمه النرويجي هالاند لتحقيق الفوز في لقاء الليلة، للدخول في المنافسة مبكرا، على لقب الدوري البوندسليجا.
وخاض بوروسيا دوتموند 3 مباريات في الدوري الألماني هذا الموسم، فاز في مباراتين وخسر في لقاء.
في المقابل يطمح هوفنهايم في مصالحة جماهيره، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود الفيستيفال، بعد السقوط أمام فرانكفورت بنتيجة 2 - 1، في الجولة الماضية.
كان هوفنهايم حقق مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على بايرن ميونخ " بطل الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي"، بنتيجة 4 - 1، في الجولة الثانية.
ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن هوفنهايم صاحب المركز السادس.
ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدروي الألماني، بايرن ميونخ مع بيليفيلد هيرتا برلين مع شتوتجارت، فرايبورج مع فيردر بريمن، ماينز مع باير ليفركوزن، أوجسبورج مع لايبزيج،، بوروسيا مونشنجلادباخ مع فولفسبورج .
يذكر أن الحكومة الألمانية تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الالماني خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.
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