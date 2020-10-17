هاشتاج معاك يا أهلى يتصدر تويتر قبل مباراة الوداد المغربى بساعات

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج
للوداد المغربى مساء اليوم السبت .
يا رب يا عالي أنصر الأهلا الغالي #معاك_يا_اهلي
روح.. أداء.. قتال.. ننتظر منكم المزيد يوم السبت صقرثني عضلات اليد
#معاك_يا_أهلي
ان شاء الله مستنيين المكسب يا اهلى #معاك_يا_أهلي
ارفعوا راسنا يا رجالة فى الملعب #معاك_يا_أهلي
افريقيا يا اهلى #معاك_يا_أهلي
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وخاض الأهلي، آخر مبارياته القارية يوم 7 مارس من العام الجاري أمام صنداونز، وتعادل (1-1) في إياب ربع النهائي بجنوب إفريقيا ليتأهل بمجموع المباراتين (3-1).
ويفرض الأهلي المصري والوداد الرياضي المغربي حالة من السرية على استعداداته للمباراة المرتقبة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي القاهري، وأنخيل جاموندي، المدير الفني للنادي المغربي، سيحاولان الاعتماد على أسلحتهما الضاربة المتاحة، لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب التي تقام الأسبوع المقبل في القاهرة.
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