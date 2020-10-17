تداولت تقارير الصحف المغربية غضب جماهير الوداد البيضاوي من تعيين الحكم الزامبي جياني سيكازوي لإدارة مباراة الفريق أمام الأهلي مساء اليوم ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا .
وتسيطر على جماهير الوداد المغربي الذكريات السيئة للحكم الزامبي وخصوصا في مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا أمام الترجي العام الماضي حيث كان المسؤول عن غرفة الكنترول بملعب رادس.
وأشارت التقارير إلى أن جماهير الوداد ترفض اختيار الحكم لإدارة المباراة وتضغط علي سعيد الناصيري رئيس النادي لإبلاغ الكاف موقفه من الحكم .
كما استحضرت جماهير الوداد تعرض الحكم للإيقاف من قبل الكاف منذ عامين بسبب فضيحة الرشوة في مباراة الترجي التونسي وبريميرو دي اوجستو الأنجولي في نصف نهائي دوري الأبطال .
جدير بالذكر ان إسناد المباراة الي سيكازوي التخوف منه نظرا لما يملكه من ماضٍ اسود في قيادة المباريات المهمة في البطولات الأفريقية سواء بين جماهير الأهلي أو الوداد المغربي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب الحكم.. توتر الأجواء قبل مباراة الوداد والأهلي بدوري أبطال إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.