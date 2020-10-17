التاسعة يا أهلي.. جمهور القلعة الحمراء يشعل تويتر قبل مباراة الوداد

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج التاسعة يا أهلى، وذلك قبل مقابلة النادى الأهلى للوداد المغربى مساء اليوم السبت.

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وجاءت تغريدات جماهير النادى الأهلى كالتالى:

-بسم الله توكلنا على الله انصرنا انصرنا ياااارب انصرنا

250 دقيقة تفصلنا عن حلمنا.

-العب برجولة موت علي الكورة أفريقيا للكبار وأنت يا اهلي الاسطوره ان شاء بداية #التاسعه_يااهلي.

#التاسعه_يااهلي

تقدروا ان شاء الله يا أبطال

-طال الغياب وزاد الشوق

٧ سنين والسنه دي للأهلي انشاء الله

#يلا_يا_اهلي #الاهلي_فالميعاد_جاهز_للوداد #التاسعه_يااهلي

-نلعب برجوله بقا ال٩٠د دول اي نتيجة إيجابية الاهلي هيبقا خلاص ف النهائي

#التاسعه_يااهلي

#يلا_يا_اهلي

-صباح الخير والتفاؤل .. يارب منصورين وفرحانين النهارده .. و"وشك حلو ياخطيب" إن شاء الله #التاسعه_يااهلي

-يارب فرح ال 90 مليون أهلاوي #الاهلي_فالميعاد_جاهز_للوداد

#التاسعه_يااهلي

-الليله مش هزار .. افريقيا ياابطااال #يلا_يا_اهلي #التاسعه_يااهلي #افريقيا_يا_اهلى #افريقيا_يااهلي_بتنادينا

-بالدم بالروح افريقيا مش هتروح #التاسعه_يااهلي #الاهلي_فالميعاد_جاهز_للوداد

ويستأنف النادي الأهلي من جديد، مبارياته الأفريقية وحلم التتويج باللقب التاسع فى تاريخه بصدام الوداد في المغرب، بعد أكثر من 8 أشهر، على آخر ظهور للأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي، آخر مبارياته القارية يوم 7 مارس من العام الجاري أمام صنداونز، وتعادل (1-1) في إياب ربع النهائي بجنوب إفريقيا ليتأهل بمجموع المباراتين (3-1).

ويفرض الأهلي المصري والوداد الرياضي المغربي حالة من السرية على استعداداته للمباراة المرتقبة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي القاهري، وأنخيل جاموندي، المدير الفني للنادي المغربي، سيحاولان الاعتماد على أسلحتهما الضاربة المتاحة، لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب التي تقام الأسبوع المقبل في القاهرة.