مباراة تحسين المراكز.. الاتحاد السكندري يستضيف الإنتاج الحربي بالدوري

يستضيف فريق الاتحاد السكندري منافسه فريق الإنتاج الحربي، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم، على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الممتاز. ويسعى فريق الاتحاد السكندري بقيادة منير عقيلة القائم بأعمال المدير الفني لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري. وضمت قائمة الفريق السكندري : حراسة المرمى: عماد السيد وعمرو خليل. الدفاع : محمود شعبان - أسامة العزب - محمد رجب - سيد سالم - صبرى رحيل الوسط : كريم الديب - أحمد نبيل مانجه - خالد الغندور - عبدالغنى محمد - مروان عطية - أيمن غباشى - محمد راشد - الصباحى . الهجوم : رزاق سيسيه - بلال محمد - أوكوى - عادل نيمار - أحمد رفعت . وبنفس الطموح يدخل مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، المباراة على أمل التقدم ثلاثة مراكز في جدول الترتيب. ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 39 نقطة بينما جاء فريق الإنتاج الحربي في المركز العاشر برصيد 40 نقطة.

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