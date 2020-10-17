ديربي الغضب.. ميلان يسعى لفك عقدة الـ 4 سنوات أمام أفاعي إنتر

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة نارية بين ميلان وإنتر، اليوم، السبت، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات، الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان ضد إنتر:

وتقام مباراة ميلان ضد إنتر في تمام السادسة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 4، بتعليق رؤوف خليف.

ميلان ضد إنتر:

ويسعى ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي للحفاظ على انطلاقت المثالثية في مسابقة الدوري، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، ومواصلة مطاردة أتلانتا على الصدارة.

ولم يتذوق ميلان طعم الخسارة أول التعادل في مسابقة الدوري الإيطالي حتى الآن، حيث خاض 3 مبرايات فاز بهم جميعا.

ويعود النجم السويدي إبراهيموفيتش إلى صفوف ميلان في مباراة اليوم، بعد تعافيه مؤخرا من فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

في المقابل يطمح إنتر ميلان في مواصلة تفوقه على الروسونيري في السنوات الأخيرة، بانتزاع الثلاث نقاط منه، للدخول في المنافسة مبكرا على لقب الكالتشيو.

ترتيب ميلان وإنتر:

ويحتل ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط خلف أتلانتا المتصدر بفارق الأهداف، بينما إنتر ميلان في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

عقدة إنتر تطارد ميلان في مباراة اليوم:

وفشل ميلان في تحقيق الفوز إنتر ميلان آخر 4 سنوات، حيث التقى الفريقان 8 مباريات بالكتشيو، فاز إنتر ميلان في 5 مواجهات، بينما كان التعادل حاضرا في 3 مناسبات.