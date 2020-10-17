الاهلي_فالميعاد_جاهز_للوداد يشعل تويتر.. ومغردون: الجمهور مش هيقبل أعذار | شاهد

دشن عدد من رواد موقع العواصل الاجتماعى "تويتر" #الاهلي_فالميعاد_جاهز_للوداد قبل مبارة النادى الأهلى مع الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى ستقام اليوم فى المغرب فى تمام الـ 9 من مساء اليوم.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على تويتر، وجاءت التغريدات كالآتى:

- ‏لما تكون اهلاوي أعرف أنك تنتمي لأعظم نادي في الكون نادي لا يعرف غير التتويج كم أنت عظيم يا أهلي

‎#الاهلي_فالميعاد_جاهز_للوداد

- ‏جمهور الاهلي مش هيقبل اعذار لازم تنزل الملعب تقاتل وتهين نفسك من أجل البطوله مفيش شماعات مفيش اعذار البطوله محتاجه مجهود وقتال واكون او لا أكون، اثبتو للجميع انكم قادرين وحققو المجد

270 دقيقه فاصله في تاريخكم الكروي،

#الاهلي_فالميعاد_جاهز_للوداد

-‏ان شاء الله وبإذن الله تعالى منصورين وكسبانين وفرحانين كلنا ثقة فيكم يا رجالة الكيان الهدوء والتركيز والتؤكل عل الله وراكم جمهور عظيم يستحق الفرحة الكبيرة

#الاهلي_فالميعاد_جاهز_للوداد

- ‏قاتلوا لإسعاد الملايين ورفع اسم الأهلى صانع الأمجاد والبطولات عاليًا ،خلفكم جيش يساندكم اينما كنتم

#الاهلي_فالميعاد_جاهز_للوداد

- ‏حارب على البطوله بروح الأبطال العب برجوله موت على الكوره أفريقيا الكبار وانت ‎#الاهلي_فالميعاد_جاهز_للوداد

- ‏كلنا واثقين فيك وكلنا في ضهرك واملنا كبير انك تحققلنا حلم الغايب من سنين ادعم موسيماني

#الاهلي_فالميعاد_جاهز_للواد

- ‏هانت يارجال الأهلي

فاضل علي الأميره والتتويج بالبطوله القليل نتعب ونجتهد من أجل النادي وإسعاد الجماهير العاشقه للاميره السمراء ‎#الاهلي_فالميعاد_جاهز_للوداد

- ‏قاتلوا لإسعاد الملايين ورفع اسم الأهلى صانع الأمجاد والبطولات عاليًا ،خلفكم جيش يساندكم اينما كنتم

‎#الاهلي_فالميعاد_جاهز_للوداد

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- ‏أجتهدوا من اجل الأميره الغائبه

موت علي الكوره إلعب برجوله

فرح واسعد جماهير الأهلي العاشقه ‎#الاهلي_فالميعاد_جاهز_للوداد

- ‏خلص الكلام عاوزين 11 راجل في المعلب وقلوبنا معاكم

#الاهلي_فالميعاد_جاهز_للوداد

