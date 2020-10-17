أوجسبورج يستضيف لايبزج في قمة البوندسليجا وبايرن يلاقي أرمينيا بيليفيلد

يلتقي لايبزج متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، مضيفه أوجسبورج الوصيف اليوم، بعد البداية المختلفة في الموسم الحالي من البوندسليجا والذي شهد ابتعاد بايرن ميونخ حامل اللقب عن القمة.

ويمتلك فريقا لايبزج وأوجسبورج سبع نقاط لكن لايبزج يتفوق بفارق الأهداف في الوقت الذي يحل فيه اينتراخت فرانكفورت في المركز الثالث بسبع نقاط أيضا، ويأتي بايرن ميونخ البطل القياسي للبوندسليجا في المركز الرابع بست نقاط قبل مباراته اليوم أمام مضيفه أرمينيا بيلفيلد الصاعد هذا الموسم لدوري الأضواء.

ويتطلع بوروسيا دورتموند لإنهاء سلسلة إخفاقاته أمام مضيفه هوفنهايم اليوم في الوقت الذي يسعى فيه شالكه متذيل الترتيب لحصد أولى نقاطه في الموسم الحالي عندما يستضيف يونيون برلين غدا وقال اندريه هان لاعب اوجسبورج للموقع الرسمي لناديه "طريقة لعبنا تعتمد على الكثير من الركض، نجحنا في تغطية أجزاء كبيرة من الملعب أمام دورتموند وفولفسبورج، من الجيد الحصول على بعض الراحة".

تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد يعني أن المباراة ستقام خلف الأبواب المغلقة بدون جماهير، حيث اعتادت الأندية على اللعب وسط مدرجات خالية أو في حضور عدد محدود من المشجعين، وقال هان "بالتأكيد هي أنباء محبطة، نتطلع حقا للمباراة المقبلة على أرضنا وسط مؤازرة الجماهير، لكن المعدلات ترتفع لذا فإن السلطات تتعامل بناء على ذلك"، ويستعيد اوجسبورج مدربه هيكو هيرليتش بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب الإعياء.

وعلى عكس اوجسبورج، بدأ لايبزج الموسم بطموحات كبيرة بعد بلوغ المربع الذهبي في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، وقال جوليان ناجلسمان مدرب لايبزج "الأولاد تدربوا بشكل جيد جدا وتطوروا كثيرا خلال فترة الإعداد غير المكتملة للموسم" ، معربا عن سعادته الكبيرة بأداء الفريق حتى الآن.

وتسجل المواجهة أمام بيلفيد مسيرة مرهقة تتضمن خوض بايرن ثمان مباريات في غضون 24 يوما لذا عليه أن يكون على أهبة الاستعداد ذهنيا وجسديا للاستحقاقات المقبلة،ولم يخسر بايرن مطلقا أمام فريق صاعد حديثا للبوندسليجا، منذ خسارته على يد كايزرسلاوترن في 2010.

وقد ينال التوتر من دورتموند خلال مواجهته أمام هوفنهايم بعدما فشل في الفوز على خصمه في أخر خمس مواجهات بينهما.