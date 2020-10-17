جمهور النادى الأهلى يدعم الفريق قبل مباراة الوداد .. شاهد

هاشتاج يلا يا اهلى لدعم الفريق فى مباراة اليوم مع الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى ابطال افريقيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : ‏حارب ع البطولة بروح الأبطال ، العب برجولة .. موت ع الكورة .. أفريقيا للكبار وانت الأسطورة انصرنا و اكرمنا يارب

#يلا_يا_أهلي . - ‏الأهلي وردة حب حمرا ترد الروح

مزروع جوه قلوبنا والعشق فيه مسموح

‎#اهلاوي_وعلي_افريقيا_ناوي

#يلا_يا_اهلي - ‏‎#يلا_يا_اهلي

بالدم بالروح افريقيا مش هتروح

اللهم فرحة نسعد بها فى هذه السنة الحزينة . - ‏حاااارب ع البطوله بروح الأبطال موت ع الكوره إفريقيا للكبار ياااااااارب

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التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مواجهة الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا - ‏افريقيا للكبار وانت الأسطورة يارب انصر الاهلى ويوم فرحة للاهلاوية يارب

‎#يلا_يا_اهلي - ‏افريقيا تعرف زعيم واحد وهو الاهلي يلا ياأهلي نادي القرن #يلا_يا_اهلي - ‏﮼صباح،يوم،الملحمه،الافريقية

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