لاعب الأهلى يحتفل بخطبته على شقيقة زوجة حسام غالي.. فيديو

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو من حفل خطبة محمد هاني لاعب النادى الأهلي على شقيقة زوجة حسام غالى لاعب النادى الأهلى السابق.

واحتفل محمد هانى، لاعب النادى الأهلى، مؤخرا، بحفل خطوبته على لميس، شقيقة زوجة النجم حسام غالى كابتن النادى الأهلى السابق، وسط أصدقائهما والعائلة فى إحدى الفنادق الشهيرة.

من ناحية أخرى، أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية المسحة التى خضعت لها بعثة الفريق، حيث أجرت البعثة مسحة جديدة فى مقر الإقامة بمدينة كازابلانكا؛ استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربى، غدا السبت، فى حضور شريف أبو العينين، مدير الإدارة الطبية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، وجاء إجراء المسحة وفقًا للإجراءات التى أقرها الاتحاد الأفريقى، فيما كانت البعثة قد أجرت مسحة فى القاهرة منذ عدة أيام وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.

وكان الاتحاد الأفريقي قد طلب إجراء مسحة قبل سفر الفريق إلى المغرب، بجانب مسحة ثانية قبل 48 ساعة من المباراة، إلى جانب ملف طبى شامل لكل لاعب بالفريق.. ويلتقى الأهلى مع الوداد مساء غد، السبت، على ملعب محمد الخامس فى ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.