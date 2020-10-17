لاعب الأهلى يحتفل بخطبته على شقيقة زوجة حسام غالي.. فيديو

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو من حفل خطبة محمد هاني لاعب النادى الأهلي على شقيقة زوجة حسام غالى لاعب النادى الأهلى السابق.
واحتفل محمد هانى، لاعب النادى الأهلى، مؤخرا، بحفل خطوبته على لميس، شقيقة زوجة النجم حسام غالى كابتن النادى الأهلى السابق، وسط أصدقائهما والعائلة فى إحدى الفنادق الشهيرة.
من ناحية أخرى، أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية المسحة التى خضعت لها بعثة الفريق، حيث أجرت البعثة مسحة جديدة فى مقر الإقامة بمدينة كازابلانكا؛ استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربى، غدا السبت، فى حضور شريف أبو العينين، مدير الإدارة الطبية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، وجاء إجراء المسحة وفقًا للإجراءات التى أقرها الاتحاد الأفريقى، فيما كانت البعثة قد أجرت مسحة فى القاهرة منذ عدة أيام وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.
وكان الاتحاد الأفريقي قد طلب إجراء مسحة قبل سفر الفريق إلى المغرب، بجانب مسحة ثانية قبل 48 ساعة من المباراة، إلى جانب ملف طبى شامل لكل لاعب بالفريق.. ويلتقى الأهلى مع الوداد مساء غد، السبت، على ملعب محمد الخامس فى ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.
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