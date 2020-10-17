أحمد عيد لمتابعيه: مفيش حد هيدينا يا بختك يا الرجاء.. شاهد

وكتب "عيد": " مفيش حد هيدينا يا بختك يا الرجاء و لا ايه فاضل ٤٠ ساعة على الماتش بقيت اتفائل بالناس دي ".
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يذكر أن المغربي محمد أوناخم، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قال إن جميع لاعبي فريقه، لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز في مباراة الرجاء فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفزيفيا.
وقال محمد أوناخم، في تصريحات نقلتها قناة أون تايم سبورتس1: "جميع اللاعبين لديهم هدف واحد وهو تحقيق نتيجة إيجابية، في المباراة المقبلة لتسهل مهمتنا في مباراة العودة".
وأضاف: "هدفنا الفوز بالبطولة الأفريقية لإسعاد جماهير الزمالك"، مؤكدا: "جميع اللاعبين سيبذلون أقصى جهد لهم لتحقيق الفوز بالبطولة".
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