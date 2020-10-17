برنامج الأهلي في يومه الأخير بالمغرب

تناولت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في العاشرة صباح اليوم، السبت، وجبة الإفطار، وذلك بعدما وضع الجهاز الفني برنامج اليوم الأخير بالمغرب؛ استعدادا لمواجهة الوداد.
وتتناول البعثة وجبة الغداء في الثانية ظهرا على أن يحصل الفريق على وجبة خفيفة في الخامسة مساء قبل التحرك إلى ملعب المباراة.
ويلتقي الأهلي يلتقي الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ــ الثامنة بتوقيت المغرب ــ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد إقامته على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
والتقى الأهلي مع الوداد في العديد من المناسبات حتى بات أكثر الفرق المغربية التي واجهت الأهلي ـ نادي القرن والبطل التاريخي لدوري الأبطال.
تستعيد مسابقات كرة القدم الإفريقية نشاطها على وقع قمتين مغربية-مصرية في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، حيث يحل اليوم الأهلي بطل مصر على الوداد البيضاوي وغدا الزمالك على الرجاء المتوج بطلا للمغرب.
وتقام مباراتا اليوم وغد على ملعب محمد الخامس في العاصمة الاقتصادية للمغرب الدار البيضاء، وذلك بعد توقف المسابقة منذ سبعة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أدى الى فرض حظر على التنقل بين البلدان الأفريقية التي أقفلت حدودها للحد من تفشي الجائحة.
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