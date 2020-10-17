تعرّف على موعد عودة بعثة الأهلي من المغرب بعد مواجهة الوداد

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح غد الأحد، عقب خوض مباراة الوداد المغربي المقرر لها الثامنة مساء اليوم بتوقيت المغرب ــ التاسعة بتوقيت القاهرة ــ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتستغرق رحلة العودة إلى القاهرة خمس ساعات ونصف تقريبا.

وحدد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الرابعة والنصف عصر اليوم السبت موعدا للمحاضرة الفنية الأخيرة استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.

تشهد المحاضرة مراجعة التعليمات الفنية الأخيرة وإعلان تشكيل المباراة الرسمي، بالإضافة إلى تذكير اللاعبين بخطة المباراة وغيرها من الأمور الفنية.

وتناولت بعثة الفريق الأحمر في العاشرة صباح اليوم وجبة الإفطار، وذلك بعدما وضع الجهاز الفني برنامج اليوم الأخير بالمغرب؛ استعدادا لمواجهة الوداد.

وتتناول البعثة وجبة الغداء في الثانية ظهرا على أن يحصل الفريق على وجبة خفيفة في الخامسة مساء قبل التحرك إلى ملعب المباراة.

ويلتقي الأهلي الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ــ الثامنة بتوقيت المغرب ــ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد إقامته على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

والتقى الأهلي مع الوداد في العديد من المناسبات حتى بات أكثر الفرق المغربية التي واجهت الأهلي -نادي القرن والبطل التاريخي لدوري الأبطال-.

تستعيد مسابقات كرة القدم الإفريقية نشاطها على وقع قمتين مغربية-مصرية في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، حيث يحل اليوم الأهلي بطل مصر على الوداد البيضاوي وغدا الزمالك على الرجاء المتوج بطلا للمغرب.

وتقام مباراتا اليوم وغدا على ملعب محمد الخامس في العاصمة الاقتصادية للمغرب الدار البيضاء، وذلك بعد توقف المسابقة منذ سبعة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أدى الى فرض حظر على التنقل بين البلدان الأفريقية التي أقفلت حدودها للحد من تفشي الجائحة.