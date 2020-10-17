إنجاز فريد ينتظر الفرعون.. إيفرتون بوابة محمد صلاح لدخول نادي المائة

يسعى محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، إلى تحقيق إنجاز فريد، عندما يلتقي الريدز مع إيفرتون اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون

وتقام مباراة ليفربول ضد إيفرتون في تمام الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي "بي إن سبورت 1"، و"بي إن سبورت 2"، بتعليق حفيظ دراجي.

صلاح أساسيًا

ومن المقرر أن يدفع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بالنجم المصري محمد صلاح أساسيًا في مباراة اليوم، بينما سيعود النجم السنغالي ساديو ماني إلى تشكيلة الريدز، بعد غيابه عن مباراة أستون فيلا الماضية، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

إيفرتون بوابة محمد صلاح لدخول نادي المائة

نجح محمد صلاح في تسجيل 99 هدفا بقميص ليفربول منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2017، قادما من روما، ويطمح في دخول قائمة عظماء نادي المائة بـ ليفربول، عن طريق هز شباك إيفرتون في لقاء اليوم.

وفي حال تسجيل محمد صلاح هدفا في مباراة اليوم، سيصبح اللاعب رقم 17 في تاريخ نادي ليفربول الذي يسجل 100 هدف بقميص الفريق.

ليفربول ضد إيفرتون

ويسعى فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح لاستعادة هيبته بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المدوي أمام أستون فيلا بنتيجة 7 - 2، في الجولة الماضية.

وخاض ليفربول 4 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز خلال في 3 مباريات، وخسر في لقاء وحيد.

في المقابل يطمح إيفرتون الذي يقدم نتائج خيالية هذا الموسم، في انتزاع الثلاث نقاط من الريدز، لمواصلة تربعه على صدارة البريميرليج.

إيفرتون هو الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث فاز بجميع مبارياته.

ترتيب ليفربول وإيفرتون

ويتصدر إيفرتون جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الخامس بـ 9 نقاط.