4 مباريات انتهت بالتعادل.. تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على فريق الوداد المغربي مساء اليوم السبت في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

والتقى الأهلي مع الوداد في العديد من المناسبات حتى بات أكثر الفرق المغربية التي واجهت الأهلي، نادي القرن والبطل التاريخي لدوري الأبطال.

وفي السطور التالية نلقي الضوء على أبرز أرقام مواجهات الأهلي والوداد المغربي:

* 9 هو رقم مواجهة اليوم بين الأهلي والوداد، حيث التقى الفريقين في 8 مواجهات من قبل وكانت جميعها في دوري أبطال إفريقيا.

* 8 هو عدد أهداف الأهلي في شباك الوداد وكان عماد متعب، مهاجم الأهلي الأسبق، صاحب أول أهداف الفريق في شباك الفريق المغربي، فيما كان مؤمن زكريا لاعب الأهلي الحالي صاحب آخر الأهداف.

* 7 هو عدد اللاعبين الذين نجحوا في هز شباك الوداد المغربي ويعد مؤمن زكريا هداف الأهلي في هذه المواجهات بعدما تمكن من تسجيل هدفين.

* 6 هو عدد الفرق التي التقى بها الأهلي من الفرق المغربية في مختلف البطولات الإفريقية «الوداد- الرجاء - جمعية الحليب - المغرب التطواني - الدفاع الحسني - الجيش الملكي».

* 4 هو عدد المواجهات التي انتهت بنتيجة التعادل بين الفريقين.

* 3 هو عدد المباريات التي نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة أمام الوداد المغربي من أصل 8 مباريات.

* 2 بمواجهة اليوم تصبح مواجهات الأهلي والوداد في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال وثلاث مواجهات جمعت الفريقين في دور مجموعات دوري الأبطال.

* 1 مباراة واحدة انتهت بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين فيما انتهت مباراة بنتيجة 3-3 ومواجهتين بنتيجة 1-1.

وجاءت مواجهات الأهلي والوداد المغربي على النحو التالي:

- البداية فى دور مجموعات دورى أبطال إفريقيا نسخة 2011، حيث التقى الفريقان في الجولة الأولى في القاهرة، وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي3-3، سجل للأهلي عماد متعب ووائل جمعة ودومينيك دا سيلفا، ثم التقى الفريقان في الجولة الخامسة في المغرب وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، سجل للأهلي محمد ناجي جدو.

- المواجهة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا نسخة 2016، انتهى اللقاء الأول لحساب الجولة الثالثة في برج العرب بنتيجة التعادل السلبي 0-0، وفي مباراة العودة بالمغرب حقق الأهلي الفوز بنتيجة1-0 عن طريق رامي ربيعة.

- المواجهة الثالثة فى دور المجموعات بدوري الأبطال نسخة 2017، حقق الأهلي الفوز في الجولة الثالثة ببرج العرب بنتيجة 2-0 بتوقيع مؤمن زكريا وجونيور أجايي، قبل أن يتمكن الوداد من تحقيق الفوز في المغرب بنتيجة 0-2.



- المواجهة الرابعة والأخيرة كانت في نهائي دور أبطال إفريقيا 2017، وانتهى لقاء الذهاب فى برج العرب بالتعادل 1-1، سجل للأهلي مؤمن زكريا، فيما تمكن الوداد من الفوز1-0 في المغرب وتوج باللقب على حساب الأهلي.