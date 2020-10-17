تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وفي السياق، نستعرض في السطور التالية أبرز أرقام الأهلي أمام الفرق المغربية في البطولات الإفريقية.

التقى الأهلي الفرق المغربية في 21 مواجهة في مختلف البطولات الإفريقية، وتمكن من تحقيق الفوز في 7مباريات، وكان التعادل حاضرًا في 8 مباريات، فيما خسر الأهلي 6 مباريات.

مواجهات الأهلي الـ21 جاءت أمام 6 فرق مغربية «جمعية الحليب - الرجاء - الجيش الملكي - الوداد - الدفاع الحسني الجديدي - المغرب التطواني».

وتستحوذ مواجهات الأهلي والوداد على النصيب الأكبر لنادي القرن أمام الفرق المغربية، بعدما بلغت 8 مباريات، فيما التقى الأهلي الرجاء في 6 مباريات، و مواجهتين أمام «جمعية الحليب والدفاع الحسني الجديدي والمغرب التطواني»، ومواجهة واحدة للأهلي أمام فريق الجيش الملكي.

سجل الأهلي 23 هدفًا في شباك الفرق المغربية من خلال 17 لاعبًا، وكانت كلمة الافتتاح عن طريق طاهر أبو زيد، لاعب الأهلي السابق، عندما سجل هدف الأهلي الأول في شباك جمعية الحليب، فيما كان آخر من سجل للأهلي في شباك الفرق المغربية مؤمن زكريا، لاعب الفريق الحالي.

أكبر فوز للأهلي أمام فرق المغرب عندما فاز على جمعية الحليب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكأس نسخة 1984.

استقبلت شباك الأهلي 20 هدفًا، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 8 مباريات، ولم ينجح لاعبوه في التسجيل أمام فرق المغرب على مدى 6 مباريات.