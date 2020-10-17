كشفت تقرير لصحيفة المنتخب المغربية، دخول فريق بيراميدز في منافسة شرسة مع أحد الأندية القطرية للحصول على خدمات الكونغولي كزادي كسانغو مهاجم فريق الوداد المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية . وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم الكونغولى قدم مستوي جيد مع الوداد خلال الفترة الماضية رغم المدة القصيرة التى قضاها مع الفريق قادما من نادي شباب المحمدية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية . وسجل الكونغولى 10 أهداف في كل المسابقات مع الوداد منهم هدفين في بطولة دوري أبطال أفزيفيا وثمانية في مسابقة الدورى المحلية وانضم اللاعب إلى معسكر منتخب بلاده خلال الفترة الماضية إلا أنه مستعد لمواجهة الأهلي اليوم ضمن منافسات ذهاب دورى أبطال أفزيفيا وضمن التشكيل المتوقع للفريق المغربي .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهاجم الوداد على رادار بيراميدز والدوري القطري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.