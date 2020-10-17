بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام قادش في الدوري الإسباني

يلتقي ريال مدريد مساء اليوم، السبت، منافسه فريق قادش، وذلك على ملعب سانتياجو برنابيو، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن يبدأ زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: مارسيلو - فاران - راموس - ناتشو

الوسط: مودريتش - فالفيردي - إيسكو

الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - أسينسيو

ويواصل ريال مدريد بطل الدوري الموسم الماضي، حملة الدفاع عن لقبه بنجاح وسيكافح من أجل تحقيق الانتصار على أرضه في هذا اللقاء، لمواصلة الانتصارات وتحصين نفسه أكثر والانفراد بالصدارة.

في المقابل قادش يقدم مستوى مميز في بطولة الدوري، ويتمنى بأن يستمر في ذلك من أجل حصد المزيج من النقاط التي سوف تؤمن بقاءه بشكل كامل بالدوري رغم أننا في بداية المسابقة، ولكن دائمًا البدايات ما تكون مهمة لأي فريق.

ويستمر غياب النجم البلجيكي إدين هازارد عن ريال مدريد بسبب الاصابة، بالإضافة إلى الظهير داني كارفخال، فيما يعود لمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو.