هشام جويعة: الوداد سيفوز على الأهلي لفارق الخبرة في آخر 5 سنوات

أكد هشام جويعة مهاجم نادي الوداد البيضاوي المغربي السابق أن خبرات فريقه أقوى من النادي الأهلي أخر خمس سنوات، مشيرًا إلى أن نادي الوداد سيستغل أن موسيماني مدرب جديد لفريق الأهلي. وقال جويعة في تصريح لصدى البلد:"المباراة ليست سهلة على الإطلاق ، النادي الأهلي فريق كبير وقوي ويضم العديد من اللاعبين المميزين أمثال علي معلول ". وأضاف: " فريق الوداد أيضًا فريق كبير والمواجهة ستبقى صعبة على الفريقين " وعن تأثير خسارة الوداد للدوري المغربي،قال هشام جويعة: " الفريق كبير ولديه لاعبين كبار ولن يؤثر عليهم خسارة البطولة ، بالعكس يبذلون قصارى جهدهم من أجل إسعاد الجماهير وتعويضهم ببطولة إفريقيا". وأكمل : " خبرات نادي الوداد أخر خمس سنوات أكبر من النادي الأهلي حيث حققنا البطولة الإفريقية". واختتم حديثه قائلا:" النادي الأهلي ضم مدرب صن داونز وهو مدرب جديد على النادي الأهلي وسنحاول استغلاله من أجل الصعود للنهائي والتتويج بالبطولة". ويحل النادي الأهلي ضيفًا على فريق الوداد المغربي، اليوم، السبت، ، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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