قبل ساعات من موقعة الرجاء.. وفاة والد محمد حسن لاعب الزمالك

توفي منذ ساعات قليلة، والد محمد حسن، لاعب وسط نادي الزمالك، والمتواجد حاليا مع بعثة الأبيض بالمغرب لخوض مباراة الرجاء.

وكتب عبد الله جمعة، لاعب فريق الزمالك، عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والد محمد حسن، نسألكم الدعاء فضلا وليس أمرا، فإنه يسأل الآن بين يد الرحمن".

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي غدا، الأحد، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.