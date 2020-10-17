قبل عودته إلى الزمالك.. حميد أحداد يودع جماهير الرجاء المغربي

وجه حميد أحداد لاعب نادي الزمالك رسالة شكر إلى نادي الرجاء وجماهيره، على الفترة التي قضاها داخل صفوف النادي المغربي.

ومن المقرر أن يعود حميد أحداد إلى نادي الزمالك، عقب انتهاء إعارته رسميا مع نادي الرجاء.

كان نادي الزمالك رفض مؤخرا مشاركة حميد أحداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليعود اللاعب إلى القلعة البيضاء.

ويستعد الرجاء لمواجهة الزمالك غدا، الأحد، على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب حميد أحدد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام" رسالة حب وتقدير إلى كل مكونات فريق الرجاء الرياضي، وأود أن أشكر كل من ساندني وظل يشجع وينوه بمجهوداتي داخل هذا الفريق العظيم".

وتابع:" أفتخر بالتجربة التي قضيتها داخل نادي الرجاء ومع جماهيره الوفية التي لن تفارق وجداني، والتي من أجلها كنا نقاتل في رقعة الميدان ونحن عازمين على حصد الألقاب والبطولات".

وأشار:" أعتز كذلك بتلك الفترة التي عشتها مع رفاقي وإخواني اللاعبين وأشكرهم على حسن معاملتهم أوتمنى لهم كامل التوفيق اولنجاح في القادم من المحطات".

وواصل:" فخور ايضا بالجهاز التقني للفريق من مدرب ومساعدين وأشكرهم على كل توجيهاتهم القيمة التي استفدت منها الكثير، أحيي ايضا الطاقمين الطبي والإداري وباقي العاملين بالفريق على تضحياتهم في سبيل لاعبي الفريق، وأغتنم الفرصة لأشكر المكتب المسير لنادي الرجاء الرياضي وكافة المنخرطين، شكرا لكم جميعا".