عودة ماني وألكانتارا.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام إيفرتون بـ الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول التشكيل الأساسي لمواجهة إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشهدت تشكيلة ليفربول الأساسية تواجد النجم المصري محمد صلاح، مع عودة الثنائي ساديو ماني وألكانتارا، بعد غيابهما عن مباراة أستون فيلا الماضية، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون .

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - هندرسون.

خط الهجوم: ماني - صلاح - فيرمينو.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح لاستعادة هيبته بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المدوي أمام أستون فيلا بنتيجة 7 - 2، في الجولة الماضية.

ويتصدر إيفرتون جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الخامس بـ 9 نقاط.