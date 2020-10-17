كشفت مصادر خاصة لموقع "دوت الخليج" عن أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي بدوري أبطال إفريقيا المقرر لها الجمعة المقبل تم نقلها للقاهرة.
وقالت المصادر إن الأهلي تلقي خطابًا رسميًا يفيد بموافقة الجهات الأمنية علي نقل مباراة الفريق الأحمر مع الوداد من استاد الجيش المصري ببرج العرب إلي القاهرة .
ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة أخيرة مع جهازه المعاون؛ من أجل التحضير لمباراة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء اليوم، وتشهد الجلسة مراجعة كافة الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة اليوم.
وشهد معسكر الأهلي في المغرب جلسات مكثفة بين موسيماني وجهازه المعاون؛ من أجل مناقشة كل كبيرة وصغيرة متعلقة بالمباراة ودراسة المنافس.
وحدد موسمياني حدد الرابعة والنصف عصر اليوم السبت موعدا للمحاضرة الفنية الأخيرة استعدادا لمواجهة الوداد المغربي اليوم.
تشهد المحاضرة مراجعة التعليمات الفنية الأخيرة وإعلان تشكيل المباراة الرسمي، بالإضافة إلى تذكير اللاعبين بخطة المباراة وغيرها من الأمور الفنية.
كما حدد بيتسو موسيماني السادسة وعشر دقائق موعدا لتحرك حافلة الفريق من مقر إقامته في كازابلانكا إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.
ويلتقي الأهلي مع نظيره الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ــ الثامنة بتوقيت المغرب ــ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وتصل حافلة الفريق إلى ملعب المباراة قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني الخاص بالمباراة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نقل مباراة العودة بين الأهلي والوداد إلى استاد القاهرة بدلا من برج العرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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