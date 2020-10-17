نقل مباراة العودة بين الأهلي والوداد إلى استاد القاهرة بدلا من برج العرب

كشفت مصادر خاصة لموقع "دوت الخليج" عن أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي بدوري أبطال إفريقيا المقرر لها الجمعة المقبل تم نقلها للقاهرة.

وقالت المصادر إن الأهلي تلقي خطابًا رسميًا يفيد بموافقة الجهات الأمنية علي نقل مباراة الفريق الأحمر مع الوداد من استاد الجيش المصري ببرج العرب إلي القاهرة .

ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة أخيرة مع جهازه المعاون؛ من أجل التحضير لمباراة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء اليوم، وتشهد الجلسة مراجعة كافة الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة اليوم.

وشهد معسكر الأهلي في المغرب جلسات مكثفة بين موسيماني وجهازه المعاون؛ من أجل مناقشة كل كبيرة وصغيرة متعلقة بالمباراة ودراسة المنافس.

وحدد موسمياني حدد الرابعة والنصف عصر اليوم السبت موعدا للمحاضرة الفنية الأخيرة استعدادا لمواجهة الوداد المغربي اليوم.

تشهد المحاضرة مراجعة التعليمات الفنية الأخيرة وإعلان تشكيل المباراة الرسمي، بالإضافة إلى تذكير اللاعبين بخطة المباراة وغيرها من الأمور الفنية.

كما حدد بيتسو موسيماني السادسة وعشر دقائق موعدا لتحرك حافلة الفريق من مقر إقامته في كازابلانكا إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ــ الثامنة بتوقيت المغرب ــ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتصل حافلة الفريق إلى ملعب المباراة قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني الخاص بالمباراة.