بمساعدة صلاح.. ساديو ماني يضرب شباك إيفرتون بالهدف الأول.. فيديو

أحرز ساديو ماني هدف ليفربول الأول في شباك إيفرتون، في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء الهدف من تمريرة لـ محمد صلاح لـ روبرتسون الذي مر من مدافع إيفرتون ومرر الكرة أرضية لساديو ماني الذي وضعها في الشباك في الدقيقة الثالثة.

وغاب ساديو ماني عن مباراة ليفربول الماضية أمام أستون فيلا، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح لاستعادة هيبته بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المدوي أمام أستون فيلا بنتيجة 7 - 2، في الجولة الماضية.

وخاض ليفربول 4 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز خلال في 3 مباريات، وخسر في لقاء وحيد. في المقابل يطمح إيفرتون الذي يقدم نتائج خيالية هذا الموسم، في انتزاع الثلاث نقاط من الريدز، لمواصلة تربعه على صدارة البريميرليج. إيفرتون هو الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث فاز بجميع مبارياته.

ويتصدر إيفرتون جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الخامس بـ 9 نقاط.