الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يتعادل مع ليفربول 1 - 1 في أول 20 دقيقة.. فيديو

جاء الهدف من تمريرة لـ محمد صلاح لـ روبرتسون الذي مر من مدافع إيفرتون ومرر الكرة أرضية لساديو ماني الذي وضعها في الشباك في الدقيقة الثالثة. وغاب ساديو ماني عن مباراة ليفربول الماضية أمام أستون فيلا، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

استحوذ إيفرتون على الكرة بعد إحراز ليفربول الشوط الأول، لكن دون خطوة على المرمى. شهدت الدقيقة 12 أولى هجمات أرضية إيفرتون من كرة عرضية من الجانب الأيسر وضعها لورين برأسة أعلى مرمى ليفربول. عاد ليفربول للضغط مجددا في الدقيقة 13 من تسديدة من فيرمينو ليشتتها الدفاع وتعود عرضية للريدز من الجانب الايسر وضعها فيرمينو ايضا خارج المرمى.

تقدم ليفربول على إيفرتون في أول 20 دقيقة من المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 17 كان كالفيرت قريبا من إدارك التعادل لـ إيفرتون بكرة مرتدة خطيرة، لكنه سددها ضعيفة في يد الحارس أدريان.

عاد كالفيرت مجددا وصوب تسديدة خطيرة من الجانب الأيمن، لكن أدريان تعادل لها.

وفي الدقيقة 20، تمكن إيفرتون من إدراك التعادل من كرة عرضية وضعها مدافع إيفرتون برأسه.