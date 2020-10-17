خاص.. ثيمبا زواني لاعب صن داونز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

أعلن ثيمبا زوانى نجم صن داونز الجنوب أفريقي موقفه من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، بعد تولي مواطنه بيتسو موسيماني مهمة الفريق وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. ونشرت تقارير صحفية جنوب أفريقيا، أن موسيماني يحاول ضم لاعبه المفضل زواني إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة. وتواصل "دوت الخليج" مع اللاعب لسؤاله عن حقيقة تلك التقارير حيث رد زواني أنها حقيقية. وأكد اللاعب خلال تصريحه أنه لم يحدث أي تواصل بينه وبين النادي حتى اللحظة. يأتى ذلك بعد تألق اللاعب - صاحب 31 عامًا - مع بيتسو فى آخر 7 سنوات بصفوف الفريق الجنوب أفريقي، وقدم أداء قوي فى الموسم الماضي ، وترشح لجائزة أفضل لاعب بعدما سجل 14 هدفا وصنع 12 آخرين لزملائه.

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