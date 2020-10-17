رسميا.. تغيير ملعب مباراة العودة بين الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإخطاره بنقل مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لاستاد القاهرة بدلا من إقامتها باستاد برج العرب.

وكان الزمالك طلب مباراته في إياب نصف النهائي باستاد القاهرة وحصل النادي على الموافقات الأمنية لنقل المباراة القاهرة بدلا من إقامتها ببرج العرب.

ويلتقي الزمالك غدا مع الرجاء المغربي باستاد محمد الخامس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي أمس في المغرب باستاد محمد الخامس استعدادا للقاء الرجاء المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الأحد 18 أكتوبر، في التاسعة مساءً.

وشهد التدريب تركيز الجهاز الفني على بعض الجوانب الفنية و الخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام الرجاء وحرص باتشيكو المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التدريب وتصحيح الأخطاء .

واختتم الفريق تدريبه بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين شهدت حماسا من الجميع للحصول على فرصة المشاركة في المباراة المرتقبة أمام الرجاء المغربي، في حين أدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس.