الدوري الإنجليزي..فان دايك يتعرض لإصابة خطيرة بعد اصطدامه بحارس إيفرتون

تعرض فيرجيل فان دايك لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه أمام إيفرتون التي تقام حاليا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأصيب في قدمه بعد اصطدامه بحارس إيفرتون وغادر المباراة بعد دقائق قليلة من بدايتها، ليحل جوميز بدلا منه.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح لاستعادة هيبته بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المدوي أمام أستون فيلا بنتيجة 7 - 2، في الجولة الماضية.

وخاض ليفربول 4 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز خلال في 3 مباريات، وخسر في لقاء وحيد.

في المقابل يطمح إيفرتون الذي يقدم نتائج خيالية هذا الموسم، في انتزاع الثلاث نقاط من الريدز، لمواصلة تربعه على صدارة البريميرليج.

إيفرتون هو الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث فاز بجميع مبارياته.

ويتصدر إيفرتون جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الخامس بـ9 نقاط.