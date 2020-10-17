ميدو: ‏‎عمري ما شوفت ڤيديو لجماهير الزمالك وماعيطتش.. شاهد

نشر احد رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " فيديو اثناء احتفال جمهور الزمالك ب احدى الاهداف التى سجلها الفريق . وعلق ميدو على الفيديو قائلا " ‏‎عمري ما شوفت ڤيديو لجماهير الزمالك وماعيطتش مش عارف ليه ". اقرا ايضا :

قبل عودته إلى الزمالك.. حميد أحداد يودع جماهير الرجاء المغربي ويذكر ان تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإخطاره بنقل مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لاستاد القاهرة بدلا من إقامتها باستاد برج العرب. وكان الزمالك طلب مباراته في إياب نصف النهائي باستاد القاهرة وحصل النادي على الموافقات الأمنية لنقل المباراة القاهرة بدلا من إقامتها ببرج العرب. ويلتقي الزمالك غدا مع الرجاء المغربي باستاد محمد الخامس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

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