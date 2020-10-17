بعد مرور 60 دقيقة.. التعادل 1 - 1 يفرض نفسه على مباراة ليفربول وإيفرتون.. فيديو

فرض التعادل 1 - 1 نفسه على أول 60 دقيقة من زمن مباراة ليفربول وإيفرتون التي تقام حاليا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء الهدف الأول لفريق ليفربول من تمريرة من محمد صلاح لـ روبرتسون الذي مر من مدافع إيفرتون ومرر كرة أرضية لساديو ماني الذي وضعها في الشباك في الدقيقة الثالثة.

وغاب ساديو ماني عن مباراة ليفربول الماضية أمام أستون فيلا، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

استحوذ إيفرتون على الكرة بعد إحراز ليفربول الشوط الأول، لكن دون خطورة على المرمى.

شهدت الدقيقة 12 أولى هجمات أرضية إيفرتون من كرة عرضية من الجانب الأيسر وضعها لورين برأسه أعلى مرمى ليفربول.

عاد ليفربول للضغط مجددا في الدقيقة 13 من تسديدة من فيرمنو ليشتتها الدفاع وتعود عرضية للريدز من الجانب الأيسر ويضعها فيرمينو أيضا خارج المرمى.

وتمكن إيفرتون من إدرك التعادل عن طريق كين في الدقيقة 20 من كرة عرضية.

وفي الدقيقة 24 أنقذ بيكفورد حارس إيفرتون فريقه من هدف محقق بعد تسديدة رائعة من أرنلود من ضربة حرة مباشرة أمام منطقة الجزاء.

فرض ليفربول سيطرته على اللقاء تماما، لكنه فشل في ترجمة الفرص التي جاءت لساديو ماني وتياتجو ألكانتارا إلى أهداف.

في الدقيقة 39 أهدر محمد صلاح فرصة جديدة لفريق ليفربول بعد تمريرة رائعة لكن صلاح سددها سهلة للغاية في يد بيكفورد حارس إيفرتون.

استغل إيفرتون تقدم فريق ليفربول، ونفذ هجمة مرتدة في الدقيقة 40، لكن الهجوم أهدرها في النهاية بتسديدة بعيدة عن الحارس أدريان.

استعاد إيفرتون الكرة سريعا، وسدد ريتشارلسون كرة، لكنها جاءت أعلى القائمين والعارضة.

احتسب حكم المباراة 4 دقائق وقتا بدلا من الضائع، لكن الفريقين لم يتمكنا من التسجيل مجددا.