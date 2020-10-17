الحكم المشبوه.. فرج عامر يعلق على حكم مبارة الأهلى والوداد | شاهد

وكتب فرج عامر: "مش مهم مين حيلعب النهاردة اساسي ومين حيكون احتياطي في مباراة الاهلي والوداد المغربي، المهم الحكم المشبوة حيعمل اية ؟".
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وتوقع فرج عامر نتيجة مباراة الأهلي والوداد المغربي والمقررة مساء اليوم السبت في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.
ويواجه الأهلي منافسه الوداد في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي البطولة القارية، على أرضية استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.
وقال فرج عامر على "تويتر": "أعتقد أن الأهلي سيفوز غدًا بفارق هدف أو علي أقل تقدير سيتعادل بالرغم من سجل الحكم الحافل".
وأكمل عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "حكم مباراة الأهلي والوداد في المغرب في الدور قبل النهائي في بطولة أبطال افريقيا اسمه سيكازوري".
واختتم: "سبق إيقافة 6 أشهر بسبب الفساد ومشهور بتحيزه للفرق المغربية بطريقة صارخة وأعتقد أن وراء اختياره هو نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ، فهل هذا يعقل؟".
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