تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة هوفنهايم بالدوري الألماني

يحل فريق بوروسيا دورتموند، ضيفا على نظيره هوفنهايم، بعد قليل، على ملعب "راين نيكار آرينا"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 4، من الدوري الألماني "بوندسليجا".

وأعلن "لوسيان فافر"، المدير الفني لدورتموند، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة هوفنهايم والتي جاءت كالتالي..

هيتز - تشان - هوميلس - بيتشيك - باسلاك - داهود - فيتسيل - مونييه - براندت - رينا - سانشو.

بينما شهدت "دكة" دورتموند تواجد كل من، رويس - هالاند - بوركي - جوريرو - ديلايني - رينير - بيلينجهام - موري - كناوف.

ويحتل دورتموند المركز الخامس في جدول ترتيب فرق البوندسليجا برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على هوفنهام الذي يحتل المركز السادس بنفس الرصيد.