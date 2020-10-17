أحرز الهدف رقم 100 مع ليفربول.. صاروخية صلاح تفجر مرمى إيفرتون.. فيديو

أحرز محمد صلاح هدف فريق ليفربول الثاني في مرمى إيفرتون، وهدفه رقم 100 مع ليفربول في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الأنجليزي.

جاء الهدف من كرة لـ محمد صلاح داخل المنطقة الجزاء سددها صاروخية بيساراه في الدقيقة 70 من عمر المباراة.بدأ ليفربول الشوط الثاني ضاغطا بقوة عن طريق محمد صلاح، لكن دفاع إيفرتون استخلص الكرة ليقطعها فابينيو مجددا ويسددها بشكل عشوائي لتصبح ركلة مرمى.

وواصل ليفربول مسلسل إهدار الفرص، هذه المرة عن طريق هندرسون الذي كرة من على حدود منطقة الجزاء، اكنها مرت بجوارة مرمى الحارس بيكفورد في الدقيقة 48.

كاد إيفرتون أن يخطف الهدف الثاني في الدقيقة 49 من كرة عرضية من الجانب الأيمن لكنها مرت من كالفيرت ليجدها الحارس أدريان في يده.

سيطر ليفربول على الكرة بعد ذلك، لكن دون خطورة على مرمى إيفرتون.

وفي الدقيقة 60 انقذ أدريان فريق ليفربول من دقيقة خطيرة وضعها لاعب إيفرتون برأسة، لكن الحارس الإسباني تصدى لها ببراعة.

واصل أدريان تألقه بعد تصدية لكرة قوية من خاميس رودريجيز الذي توغل بين دفاعات ليفربول وسدد كرة قوية في الدقيقة 65.