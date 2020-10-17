شوط أول سلبي بين إشبيلية وغرناطة في الدوري الإسباني

انتهت أحداث الشوط الأول بتعادل فريق إشبيلية أمام مضيفه غرناطة بدون أهداف في المباراة المقامة حاليا على ملعب نويفو لوس كارمينيس ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني .
وشهد النصف الأول من المباراة تدخلات عنيفة من كلا الفريقين ليسفر عن 3 بطاقات صفراء وواحدة حمراء حيث تلقى من غرناطة ماكسيم جونالونز ، ديميتري فولكييه على بطاقات صفراء، ومن فريق إشبيلية فيرناندو ريجيس بطاقة صفراء ، خوان جوردان الذي تم طرده في الدقائق الأخيرة من الشوط .
كان فريق إشبيلية أكثر خطورة على المرمى المنافس بواقع كرتان على المرمى من أصل 5 تسديدات بينما فشل غرناطة في تصويب الكرة نحو المرمي .
استحوذ فريق إشبيلية على الكرة بنسبة 65% مقابل 35% لفريق غرناطة
ويحتل فريق إشبيلية المركز السادس في جدول ترتيب الدورى الإسباني برصيد 7 نقاط بينما جاء فريق غرناطة في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.
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