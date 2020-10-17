الفرعون يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. محمد صلاح يدخل نادي المائة في ليفربول

دخل النجم المصري محمد صلاح نادي المائة في ليفربول، بعد تسجيله هدفا في شباك إيفرتون، في المباراة التي تقام حاليا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وبهذا الهدف يصبح محمد صلاح اللاعب رقم 17 في تاريخ ليفربول الذي ينجح في تسجيل 100 هدف بقميص الفريق.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح لاستعادة هيبته بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المدوي أمام أستون فيلا بنتيجة 7 - 2، في الجولة الماضية.

وخاض ليفربول 4 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز خلال في 3 مباريات، وخسر في لقاء وحيد.

في المقابل يطمح إيفرتون الذي يقدم نتائج خيالية هذا الموسم، في انتزاع الثلاث نقاط من الريدز، لمواصلة تربعه على صدارة البريميرليج.

إيفرتون هو الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث فاز بجميع مبارياته.

ويتصدر إيفرتون جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الخامس بـ 9 نقاط.

يذكر أن الحكومة البريطانية تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي، خلال شهر أكتوبر الحالي، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.