التشكيل الرسمي لمواجهة نابولي وأتالانتا في الدوري الإيطالي

واعتمد جاتوزو على أوسبينا في حراسة المرمى.
بينما تواجد كل من لورينزو، مانولاس، كوليبالي، هساي، في خط الدفاع.
وفي خط الوسط، دفع جاتوزو بالثنائي، رويز - باكايوكو.
وفي خط الوسط الهجومي تواجد كل من، بوليتانو، ميرتينز، لوزانو.
خط الهجوم: أوسيمين.
بينما جاء تشكيل أتالانتا كالتالي:
حراسة المرمى: سبورتيلو
خط الدفاع: تولوي - روميرو - بالومينو
خط الوسط: ديباولي - رون - بازاليتش - جوسينس
خط الوسط الهجومي: إيليشيش - جوميز
خط الهجوم: زاباتا.
ويتصدر أتالانتا جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصد 9 نقاط (العلامة الكاملة)، بينما يتواجد نابولي في المركز الثامن برصيد 5 نقاط.
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