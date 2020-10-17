فى مباراة الكروت الصفراء والحمراء.. غرناطة يهزم إشبيلية بهدف نظيف بالدوري الإسباني

حقق فريق غرناطة فوزا مثيرا على إشبيلية بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب نويفو لوس كارمينيس ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وشهد النصف الأول من المباراة تدخلات عنيفة من كلا الفريقين أسفر عن 3 بطاقات صفراء وواحدة حمراء حيث تلقى من غرناطة ماكسيم جونالونز، ديميتري فولكييه بطاقات صفراء، ومن فريق إشبيلية فيرناندو ريجيس بطاقة صفراء، خوان جوردان الذي تم طرده في الدقائق الأخيرة من الشوط.

وفي الشوط الثاني زادت البطاقات الصفراء للفريقين نتيجة التدخلات العنيفة حيث حصل أنتونيو بويرتاس وفيدي فيكو من فريق غرناطة على إنذار وتبعهم منير الحدادي، وفرانكو فازكويز من فريق إشبيلية.

زادت خطورة غرناطة على مرمى المنافس في الشوط الثاني بشكل رهيب مستغلين تفوقهم العددي وسددوا 13 كرة منهم 3 على المرمى مقابل نفس عدد التسديدات من فريق إشبيلية منهم 3 كرات فقط بين الثلاث خشبات وتصدي لهم الحارس بسهولة.

واستحوذ فريق إشبيلية على الكرة بنسبة 48% مقابل 52% لفريق غرناطة.

بهذه النتيجة صعد فريق غرناطة للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط متساويا مع ريال مدريد في صدارة الجدول بينما جاء فريق اشبيلية في المركز السابع برصيد 7 نقاط.