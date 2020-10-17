الدوري الإنجليزي.. التعادل 1 - 1 يحسم الشوط الأول من مباراة ليفربول وإيفرتون..فيديو

حسم التعادل الإيجابي 1 - 1، نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول وإيفرتون، التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء الهدف الأول لفريق ليفربول من تمريرة من محمد صلاح لـ روبرتسون الذي مر من مدافع إيفرتون ومرر الكرة أرضية لساديو ماني الذي وضعها في الشباك في الدقيقة الثالثة.

وغاب ساديو ماني عن مباراة ليفربول الماضية أمام أستون فيلا، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

استحوذ إيفرتون على الكرة بعد إحراز ليفربول الشوط الأول، لكن دون خطوة على المرمى.

شهدت الدقيقة 12 أولى هجمات أرضية إيفرتون من كرة عرضية من الجانب الأيسر وضعها لورين برأسة أعلى مرمى ليفربول.

عاد ليفربول للضضط مجددا في الدقيقة 13 من تسديدة من فيرمنو ليشتتها الدفاع وتعود عرضية للريدز من الجانب الايسر وضعها فيرمينو ايضا خارج المرمى.

وتمكن إيفرتون من إدرك التعادل في الدقيقة 20 من كرة عرضية.

وفي الدقيقة 24 أنقذ بيكفورد حارس إيفرتون فريقه من هدف محقق بعد تسديدة رائعة من أرنلود من ضربة حرة مباشرة أمام منطقة الجزاء.

فرض ليفربول سيطرته على اللقاء تماما، لكنه فشل في ترجمة الفرص التي جاءت لساديو ماني وتياتجو ألكانتارا إلى أهداف.

في الدقيقة 39 أهدر محمد صلاح فرصة جديدة لفريق ليفربول بعد تمريرو رائعة لكن صلاح سددها سهلة للغاية في يد بيكفورد حارس إيفرتون.

استغل إيفرتون تقدم فريق ليفربول، ونفذ هجمة مرتدة في الدقيقة 40، لكن الهجوم أهدرها في النهاية بتسديدة بعيدة عن الحارس أدريان.

استعاد إيفرتون الكرة سريعا، وسدد ريتشارلسون كرة، لكنها جاءت أعلى القائمين والعارضة.

احتسب حكم المباراة 4 دقائق وقت بدل من الضائع، لكن الفريقين لم يتمكنا من التسجيل مجددا.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح لاستعادة هيبته بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المدوي أمام أستون فيلا بنتيجة 7 - 2، في الجولة الماضية.

وخاض ليفربول 4 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز خلال في 3 مباريات، وخسر في لقاء وحيد.

في المقابل يطمح إيفرتون الذي يقدم نتائج خيالية هذا الموسم، في انتزاع الثلاث نقاط من الريدز، لمواصلة تربعه على صدارة البريميرليج.

إيفرتون هو الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث فاز بجميع مبارياته.

ويتصدر إيفرتون جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الخامس بـ 9 نقاط.